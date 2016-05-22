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科技期刊助力产业发展
[2017-05-15]
《物流技术》杂志荣获第十届湖北省优秀期刊
[2017-03-30]
我社参加2017年中国物流与采购联合会...
[2017-03-29]
《物流技术》杂志社参加2016第九届北...
[2016-11-28]
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《物流技术》杂志社前往北京长风物流学院调研
[2016-05-22]
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商超配送是最后一公里的主战场
徐开兵
[2017年第5期]
以企业评价标准为导向 促进物流职业教育教学改革
资道根
[2017年第5期]
基于企业需求的现代物流人才培养模式研究
郭毅飞等
[2017年第5期]
跨境电商背景下高职国贸专业课程改革创新
王群飞
[2017年第5期]
基于供应链课程体系实践教学的物流人才培养模式探索
丌呈明等
[2017年第5期]
军民融合式车辆装备保障发展设计与思考
梁颖祥
[2017年第5期]
基于TOPSIS的车队运输安全性评价研究
李武阳
[2017年第5期]
基于多目标线性模糊模型的军品供应商选择
郭健杰等
[2017年第5期]
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新常态下的物流创新战略
张晶
[2015年第1期]
适应“新常态” 布局新未来 中国物流业转型升级正当时
段雅丽
[2015年第1期]
浅谈烟草物流设备管理体系的发展趋势
沈绪明
[2013年第8期]
烟草工业企业物流技术现状及趋势解析
全莺歌等
[2013年第8期]
以物流之畅 促烟草之行
董永波
[2013年第8期]
蓄势破冰--城市物流配送的嬗变之路
张晶
[2013年第3期]
倾听两会之声：畅通“最后一公里”优质低价保民生
张晶
[2013年第3期]
集装箱鉴定的项目和要求 等
本刊编辑
[2012年第4期]
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潘建年 湖北孝感通晟物流有限公司
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黄滨 深圳宇易通科技有限公司
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恽绵 德利得物流有限公司
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熊杰书 东莞市兴雄物流设备科技有限公司
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易应新 东莞达成机械设备制造有限公司
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黄玲 深圳海格力士实业有限公司
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张苗 合肥中鼎物流技术有限公司
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邱伏生 上海天睿物流咨询有限公司
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李洪兵 机械工业第三设计研究院上海分院
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蔡用珍 湖州德马铃木工业设备有限公司
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常红 苏州大森塑料工业有限公司
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邵清东 北京络捷斯特科技有限公司
2017中国物流行业绝不能缺席的思想视觉盛宴！...
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2017年广州物流展之中国托盘制胜未来
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2017中国（广州）国际生鲜配送及冷链技术展
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2017第八届中国（广州）国际物流装备与技术展览会
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