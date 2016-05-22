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商超配送是最后一公里的主战场 徐开兵 [2017年第5期]
以企业评价标准为导向 促进物流职业教育教学改革 资道根 [2017年第5期]
基于企业需求的现代物流人才培养模式研究 郭毅飞等 [2017年第5期]
跨境电商背景下高职国贸专业课程改革创新 王群飞 [2017年第5期]
基于供应链课程体系实践教学的物流人才培养模式探索 丌呈明等 [2017年第5期]
军民融合式车辆装备保障发展设计与思考 梁颖祥 [2017年第5期]
基于TOPSIS的车队运输安全性评价研究 李武阳 [2017年第5期]
基于多目标线性模糊模型的军品供应商选择 郭健杰等 [2017年第5期]
新常态下的物流创新战略 张晶 [2015年第1期]
适应“新常态” 布局新未来 中国物流业转型升级正当时 段雅丽 [2015年第1期]
浅谈烟草物流设备管理体系的发展趋势 沈绪明 [2013年第8期]
烟草工业企业物流技术现状及趋势解析 全莺歌等 [2013年第8期]
以物流之畅 促烟草之行 董永波 [2013年第8期]
蓄势破冰--城市物流配送的嬗变之路 张晶 [2013年第3期]
倾听两会之声：畅通“最后一公里”优质低价保民生 张晶 [2013年第3期]
集装箱鉴定的项目和要求 等 本刊编辑 [2012年第4期]
 
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